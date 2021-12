Carenza idrica, presentato il progetto di legge regionale

Il Capogruppo della Lega in Consiglio Regionale Vincenzo D'Incecco ieri mattina, durante una conferenza stampa, ha presentato un progetto di legge volto a fornire un sostegno immediato ai tanti cittadini che stanno subendo gravi disagi a causa della carenza d'acqua potabile nelle abitazioni.

Assieme al Consigliere Regionale erano presenti l'On. Luigi D'Eramo segretario regionale, il Capogruppo in consiglio comunale a Chieti Mario Colantonio e la sua collega Emma Letta.

Questa idea è nata dal Gruppo Lega Chieti attraverso il suo ideatore, il già consigliere comunale, Marco Di Paolo. Il sostegno previsto è focalizzato nel limitare i disagi derivanti dalla carenza idrica incentivando l'acquisto e l'istallazione di impianti di autoclave e serbatoi di accumulo idrico negli edifici residenziali.

Questa proposta ha una duplice funzione, sia quella di ridurre il malessere che quella di promuovere l'adeguamento e l'innovazione tecnologica del patrimonio residenziale esistente.

Il disegno di legge, di cui l'iniziale copertura finanziaria ammonta a 2 milioni di euro per il 2022, prevede un contributo a fondo perduto tra i 250,00€ e i 1.500€ per ciascun edificio antecedente al 1990.

La chiosa della conferenza stampa è affidata all'On. Luigi D'Eramo:

"Sono contento di quest'iniziativa, non solo per il delicato tema preso in carico, ma anche per la modalità con cui è nata questa proposta, cioè dagli amministratori locali di Chieti. Questo dimostra la forza della Lega nell'essere trasversale e vicina alle esigenze degli abruzzesi".