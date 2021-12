Movimento 5 Stelle: "I cittadini di Pescara rischiano di rimanere senza il Green Pass"

Visto l'aumento del numero di contagi che vede raggiungere a Pescara i 58 nuovi casi in una sola giornata, il livello più alto da marzo 2021, il Movimento 5 Stelle chiede all'amministrazione comunale un maggior impegno nel reperimento di spazi idonei alla somministrazione delle terze dosi.

"Siamo preoccupati per la gestione delle vaccinazioni nei prossimi mesi. Stanno aumentando le richieste e chi prenota oggi non potrà fare la terza dose prima di metà febbraio. - dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle Erika Alessandrini – Un ingolfamento della procedura molto pericolosa che dobbiamo scongiurare a tutti i costi."

"Oggi in Consiglio Comunale abbiamo interrogato la Giunta Comunale su come intendesse gestire questa problematica – commenta il Consigliere del M5S al Comune di Pescara Paolo Sola – Ci sorprende il fatto che il Vicesindaco non fosse a conoscenza di queste difficoltà e che l'orientamento fosse addirittura quello di ridurre a soli due pomeriggi a settimana la somministrazione delle terze dosi per gli adulti."