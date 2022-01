Pescara, Il PD: "Vaccini e tamponi, debacle del Comune"

"Le file davanti alle poche postazioni attivate per i vaccini alla stazione di Portanuova e il dirottamento di molti utenti verso gli hub di altre province dimostrano la vera debacle del Comune di Pescara nel picco emergenziale. La giunta Masci è in evidente difficoltà politica e organizzativa e ribadiamo, come già fatto nei giorni scorsi, che siamo disponibili a dare una mano, purché non siano i cittadini a pagare così caro il prezzo dei ritardi del Comune di Pescara. Nessuno dica che non ce n'è bisogno, perché la situazione è sotto gli occhi di tutti".

Lo affermano i consiglieri comunali del Pd di Pescara Piero Giampietro, Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti e Giovanni Di Iacovo.

"C'è necessità con estrema urgenza di attivare il secondo hub nella città di Pescara, e di farlo subito per non vedere più le scene di file e assembramenti al freddo dinanzi agli hub vaccinali di Pescara e Città Sant'Angelo, e c'è necessità di Open Day e orari prolungati rispetto agli attuali, perché ormai migliaia di pescaresi rischiano di perdere la validità del green pass a causa dei ritardi di Comune e Asl" spiegano i consiglieri comunali del Pd, "il Comune dispone di molti locali di proprietà come palestre non scolastiche e palasport, utilizzabili da subito e attrezzabili nel giro di pochissime ore: se le trattative con il Palafiere si dimostrassero troppo lunghe, si attivino rapidamente gli impianti sportivi".

C'è bisogno, chiedono i consiglieri Pd: