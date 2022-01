Caos vaccini, il M5S: "Il secondo Hub non risolve il problema dei Green Pass prossimi alla scadenza"

Non si placano le polemiche per il caos vaccini che nelle ultime settimane sta colpendo la città, con le lunghe liste d'attesa per prenotare seconde e terze dosi che, inevitabilmente, stanno producendo anche file interminabili presso l'unico (al momento) hub vaccinale disponibile in città, presso l'ex stazione ferroviaria di Porta Nuova.

"Già negli ultimi giorni di dicembre – commentano i consiglieri M5S Erika Alessandrini, Paolo Sola e Massimo Di Renzo – in Consiglio Comunale avevamo lanciato un campanello d'allarme sui rischi che l'ingolfamento del sistema di prenotazioni di lì a poco avrebbe prodotto, con tempi di attesa lunghissimi per chi, prenotandosi in quei giorni per la somministrazione della propria dose vaccinale, trovava una prima data utile non prima di metà-fine febbraio. Situazione che da lì in poi è andata addirittura peggiorando e che ora, oltre ai disagi delle file interminabili, apre un altro tema ancor più urgente".

Il riferimento è alle ultime disposizioni del governo nazionale secondo le quali dal 1° febbraio prossimo la validità del green pass scenderà da 9 a 6 mesi, con la conseguenza che chi ha ricevuto la seconda dose di vaccino entro il mese di agosto, da quella data si ritroverà praticamente privo di un certificato verde valido, con tutte le difficoltà del caso.