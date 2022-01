"Nuova Pescara", il progetto di fusione arriva fino al Governo

Appena prima della pausa natalizia, su segnalazione del Movimento 5 Stelle Pescara, la deputata M5S Valentina Corneli si è fatta portavoce presso il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, il sottosegretario Sibilia e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, segnalando la necessità che il caso "Nuova Pescara" acquisisca la rilevanza nazionale che merita e l'importanza propria della più grande fusione mai avvenuta su tutto il territorio nazionale.

"Ho assunto personalmente l'impegno di porre un faro sulla questione Nuova Pescara – dichiara la deputata M5S On. Valentina Corneli - perché il Governo assuma decisioni che snelliscano e favoriscano l'iter costitutivo di un nuovo Comune che, attraverso la fusione, raggiungerebbe la cifra record di quasi 195.000 abitanti, segnalando la necessità di implementare i contributi straordinari che lo Stato si impegna a corrispondere per dieci anni a far tempo dalla fusione stessa, la necessità di consentire agli enti coinvolti di procedere a nuove assunzioni di personale qualificato per assistere il processo di fusione e, anche, la possibilità per gli amministratori dei Comuni protagonisti nel processo di fusione di ottenere permessi e licenze dal lavoro dipendente per partecipare alle sedute dell'Assemblea costitutiva, potendo così svolgere a pieno il loro mandato di Costituenti."