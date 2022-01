Area Vestina dimenticata, Stella (M5S): "Usare i fondi del PNRR per la Medicina territoriale"

“Nell’area vestina ci sono strutture che, se messe a regime, potrebbero fornire ai cittadini servizi sanitari adeguati, soprattutto per rispondere alle tante esigenze di servizi sanitari che in questo periodo di pandemia dovrebbero essere garantiti con maggiore efficienza.

Ne è un esempio lampante l’ospedale di Penne che negli ultimi anni è stato sempre più depotenziato e svuotato di mezzi e personale e di cui ormai da tempo si attende una reale riqualificazione, al di là delle tante intenzioni troppo spesso decantate dalla maggioranza di centro destra regionale e mai attuate. Inoltre, in merito alle recenti notizie di implementazione degli hub vaccinali nella nostra Regione per accelerare la campagna vaccinale anti-covid per i bambini dai 5 ai 12 anni e per gli over 50, auspico l’immediata riapertura del centro vaccinale di Pianella situato nella scuola dell’infanzia e recentemente ristrutturato grazie ai fondi per l’emergenza Covid, che oltretutto eviterebbe ai cittadini di spostarsi per decine di chilometri, consentendo di non ingolfare gli altri centri vaccinali."