Test Covid anche nelle parafarmacie, approvata la risoluzione del M5S

Ad affermarlo è il Vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Francesco Taglieri, firmatario della Risoluzione approvata oggi all'unanimità dalla Commissione Sanità di Regione Abruzzo e sottoscritta anche da alcuni esponenti di maggioranza. Le motivazioni che rendono questo atto così importante le spiega lo stesso Taglieri:

"Nelle ultime settimane, per via dello sviluppo di varianti ad alta infettività e dell'aggiornamento delle specifiche normative nazionali di contrasto alla diffusione del virus, si è rilevata la necessità di sottoporre a tampone decine di migliaia di persone, con un picco di oltre 65.000 tamponi il 9 gennaio 2022 ed una media settimanale attuale di circa 30.000. Questi numeri si sono tradotti in lunghissime code e disagi per i cittadini abruzzesi e le cose non miglioreranno poiché nelle prossime settimane la domanda probabilmente resterà molto alta ed è sotto gli occhi di tutti l'affanno del sistema sanitario regionale a gestire il gran numero di richieste di tamponi proveniente tanto dai medici di medicina generale, quanto da singoli cittadini.

In Abruzzo sono presenti poco più di 500 farmacie, non tutte disponibili alla somministrazione o all'esecuzione di test antigenici rapidi. Dobbiamo aumentare i punti di screening e quindi a queste bisogna aggiungere le 250 parafarmacie presenti in regione. Una soluzione efficace e immediata visto che le Parafarmacie, istituite dalla legge n. 248 del 2006, sono nate proprio per incrementare l'offerta del servizio farmaceutico in favore dell'utenza e per aumentare il tasso di concorrenza all'interno del mercato di riferimento. Un potenziamento essenziale per la prosecuzione degli screening di massa necessari a gestire la pandemia, nel momento in cui le attuali risorse del sistema sanitario regionale si sono dimostrate insufficienti. Sono convinto che il coinvolgimento delle parafarmacie potrà tornare utile, in funzione degli sviluppi dell'emergenza pandemica e dell'andamento dei contagi e sono soddisfatto di aver ottenuto l'impegno formale in questa direzione." conclude.