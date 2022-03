Da domani l'Abruzzo tornerà in zona bianca

L'Abruzzo tornerà in zona bianca. Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha fimrato l'ordinanza, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, per il passaggio non solo della nostra Regione ma anche per il Piemonte e la Provincia Automona di Trento.

Da domani, lunedì 7 marzo, si camberà colore passando dal giallo al bianco. L'Abruzzo ed il Piemonte dopo essere state in area arancione, erano tornate in giallo lo scorso 21 febbraio.