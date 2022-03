La Croce Rossa di Pescara avrÃ  una nuova casa

La Croce Rossa della sezione di Pescara avrà una nuova sede. Questa mattina è stato siglato l'accordo, su base ventennale, il quale l'amministrazione comunale acquisterà su base ventennale il terreno nell'area attigua al Museo del Mare di proprietà della CRI mentre in cambio otterrà dal Comune i locali di oltre 300 metri quadri della sottostazione ferroviaria di Pescara Portanuova per ospitare la sede del comitato di Pescara.

"Finalmente la Croce Rossa ha la sua casa. Una casa degna di un'associazione che da sempre dà assistenza e sostegno ai cittadini pescaresi-ha dichiarato Vincenzo D'Incencco, capogruppo Lega in Consiglio Comunale-Inutile sottolineare l'importanza per la comunità della Croce Rossa ed è anche per questo che mi sono battuto per restituirle una casa di cui le precedenti amministrazioni di centrosinistra l'avevano privata. Diamo una sede prestigiosa all'associazione, ma anche pregio alla zona antistante la stazione ferroviaria. Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto attraverso un lavoro concreto, costante e sempre fatto per il bene della nostra città."