Vinitaly, Imprudente al Ministro Patuanelli: "Pnrr per sostegni a crisi aziende del settore"

In occasione del Vinitaly, il salone internazionale del vino e dei distillati che si tiene ogni anno a Verona, c'è stato un incontro tra il vice presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo Emanuele Imprudente ed il Ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli.

Il vice presidente ha chiesto al Governo di adottare misure a sostegno delle aziende alle prese con il caro carburanti e gli aumenti dei costi della produzione causati dalla guerra in Ucraina.

“Le aziende hanno necessità di liquidità - ha osservato Imprudente -. Abbiamo chiesto al Governo di iniziare a ragionare anche sulla opportunità di impiegare l'utilizzo dei fondi del Pnrr non solo per investimenti ma anche per sostenere la sopravvivenza delle aziende agricole. Abbiamo esaminato, inoltre, la opportunità di utilizzare il fondo di riserva di crisi per interventi straordinari soprattutto per settore lattiero caseario e zootecnia e l'attivazione della misura 21 così come per il Covid.”