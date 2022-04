Pescara: Pettinari visita Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di ieri il Vicepresidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, Domenico Pettinari, ha fatto visita al Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Pescara.



Ad accoglierlo presso gli ormeggi delle Unità Navali il Comandante provinciale, il Colonnello t.ST. Antonio Caputo, e il Comandante del ROAN, il Tenente Colonnello pilota Donato Vito Antresini, che ha illustrato a Pettinari le peculiari attività di servizio svolte dalla componente Aeronavale della Guardia di Finanza.

Il contingente aeronavale tra l'altro, oltre ad offrire il proprio supporto alle altre Forze di Polizia per specifiche attività delegate dalle Autorità Giudiziarie, svolge, su disposizione delle Questure, servizi di Ordine e Sicurezza Pubblica, mentre in ambito sovranazionale coopera con l'Agenzia di Frontiera e Costiera Europea, Frontex, per assicurare, soprattutto grazie alla professionalità delle risorse umane impegnate, una sorveglianza attiva dei confini marittimi e un intenso scambio informativo a livello mondiale.

"Oggi - afferma il Vicepresidente Pettinari al termine della visita - ho voluto ringraziare la Guardia di Finanza per l'impegno profuso in tutti i campi, anche nel ruolo di Forza di Polizia in mare che, vantando una flotta moderna e tecnologica, e personale altamente qualificato, ogni giorno lavora concretamente per migliorare il territorio pescarese nell'interesse della legalità in ogni sua forma. Un principio che si sposa perfettamente con quella che è la mia visione di Paese e dell'istituzione che oggi ho rappresentato" conclude.