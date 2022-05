Aumento pedaggi A24-A25, Coletti (Alternativa): "Le Autostrade tornino allo Stato"

"Dovremmo forse rifinanziare Toto per un'autostrada che era dello Stato, che non si ripagherà mai? Forse sarebbe ora che torni ad essere parte dello Stato, che sia onere dello Stato manutenerla, che sia un bene finalmente pubblico e non più un bene privatizzato. Noi di Alternativa vogliamo che tutti i monopoli naturali, che tutte le autostrade siano un bene pubblico perché devono appartenere ai cittadini e non a pochi privilegiati della politica". Lo afferma in aula il deputato abruzzese Andrea Colletti (Alternativa) a proposito dell'aumento dei pedaggi delle autostrade A24 e A25 che collegano il Lazio all'Abruzzo.

A due anni dall'ultimo, arriva sul tavolo questo Piano economico finanziario (Pef), in cui qualche folle vorrebbe aumentare addirittura del 375%, entro il 2030, le tariffe autostradali. Oggi abbiamo sentito dire da tutti come questo Pef sia irricevibile – aggiunge il parlamentare – Stiamo andando avanti ogni sei mesi, procrastinando il problema, parlando sempre dello stesso problema senza trovare una soluzione. Noi di Alternativa siamo contro la privatizzazione dei monopoli naturali. Non possiamo fare il bis di una vicenda vergognosa, cioè quella del rifinanziamento dei Benetton con oltre 8 miliardi di euro dopo quello che è successo a Genova.

Oggi – dice ancora Colletti dopo l'informativa urgente del ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini - abbiamo sentito le parole di un burocrate e non di un ministro. Per capire le problematiche di oggi dovremmo conoscere quello che è successo nel passato. Parliamo di un'autostrada che, come le altre autostrade, era dello Stato e che per far guadagnare i privati è stata privatizzata e data in gestione agli amici della politica del tempo, nel periodo d'oro delle privatizzazioni", conclude.