Sabato 4 giugno Enrico Letta sarÃ  a Pescara e L'Aquila

Enrico Letta, segretario Nazionale del Partito Democratico, sarà in Abruzzo il prossimo 4 giugno.

Il motivo di questa sua presenza nella nostra Regione è legata all'inaugurazione della nuova sede del PD presso Viale della Tiburtina a Pescara assieme a una rappresentanza del partito regionale, provinciale, delle Donne Democratiche e dei Giovani Democratici.

Nel pomeriggio Letta si sposterà all''Aquila per partecipare, a Villa Comunale, ad un evento pubblico per sostenere la candidata sindaco del capoluogo abruzzese Stefania Pezzopane in vista delle prossime elezioni amministrative che si terranno domenica 12 giugno.