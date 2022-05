Strada Parco, il M5S: "L'amministrazione Masci pensa a risolvere i problemi facendo facendo finta di non vedere"

Il Movimento 5 Stelle commenta la risposta ad una propria interrogazione data in Consiglio Comunale dall'assessore Santilli in merito ai lavori tutt'ora in corso sulla Strada Parco e che secondo le associazioni avrebbero procurato danni a carico dell'apparato radicale del filare di 80 alberi ad alto fusto a dimora da 25 anni sulla mezzeria di Via Castellamare Adriatico.

"La verità è che i lavori fatti sono palesemente difformi dalle prescrizioni date dagli uffici alla ditta appaltatrice e l'amministrazione fa finta di non vedere." - commenta il consigliere comunale M5S Massimo Di Renzo - "Durante la commissione consiliare dedicata al tema l'assessore Santilli ha preso l'impegno di verificare la denuncia delle associazioni facendo un sopralluogo con il responsabile del settore. La cosa è puntualmente avvenuta ma non si capisce perché non è stato redatto alcun verbale.

Anche se i lavori sono formalmente affidati da TUA coinvolgono un bene della città e non basta mandare ogni tanto i vigili urbani a dare un'occhiata come dichiarato oggi dall'assessore Santilli." - prosegue Il consigliere Di Renzo – "A questo punto chiederemo una nuova commissione controllo e garanzia per audire il direttore dei lavori e il responsabile di cantiere. Chiediamo inoltre che i Carabinieri Forestali facciano un sopralluogo per verificare la bontà dei lavori. Si preoccupano solo che le piante non cadano ma la salute del patrimonio arboreo della città è cosa più complessa della semplice caduta o meno degli alberi".