Risorse finanziarie, Orta (Fratelli d'Italia): "Le polemiche inutili. Mettiamoci al lavoro per lo sviluppo di Pescara"

Credo, come in tutte le cose, che sia fondamentale avere quella capacità di dialogo e di confronto che può superare ogni distanza e offrire quelle soluzioni che la comunità chiede." A dirlo è il consigliere Cristian Orta in merito alla questione delle risorse finanziarie del Comune di Pescara ma anche alla manutenzione ordinaria delle strade e delle infrastrutture pubbliche.

“E' assolutamente vero che mettere in sicurezza il fondo stradale e i marciapiedi di diverse vie sia una priorità, come ci segnalano spesso i cittadini, ma nel contempo non si può far finta di non sapere che Pescara può e deve scommettere sulla promozione del territorio a scopo turistico e culturale. Su quest’ultimo punto è necessario sottolineare che una città che si fregia della Bandiera Blu, che ha messo in pista con altri Comuni il progetto del Contratto di Fiume, che ha un cartellone di eventi straordinario e che punta dritto sulla transizione ecologica e sulla sostenibilità ambientale non può arretrare di fronte all’opportunità di implementare e valorizzare le iniziative che rispondono a questa visione e al cambiamento d’immagine che vogliamo determinare. Non per niente in questi ultimi due anni abbiamo parlato di “primavera culturale”. Cosa vuol fare Pescara “da grande”? Per rispondere adeguatamente a questa domanda dobbiamo trovare intese e soluzioni condivise."

L’appello di Orta è dunque quello di abbandonare posizioni “particolari” e trovare un momento costruttivo di confronto nel centrodestra che finora è rimasto compatto nonostante le strumentalizzazioni messe in campo dal centrosinistra per puri interessi di bottega, penalizzando la città e le sue prospettive di ripresa economica.”

“Lavoriamo insieme-conclude il consigliere di Fratelli d'Italia-per sfruttare al meglio quelle opportunità che, a dispetto della crisi internazionale, possiamo cogliere in ottica in ottica futura. Io ci credo, spero che gli altri facciano lo stesso.”