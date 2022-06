Flop del Referendum sulla Giustizia: in Abruzzo l'affluenza è stata del 22,28%

Il Referendum abrogativo sulla Riforma della Giustizia è stato un vero e proprio flop non solo in Italia ma anche in Abruzzo mancando il quorum (50%+1 dei cittadini aventi diritto). Nella giornata di ieri si è registrata un'affluenza il 20,9% .

Il primo quesito, ovvero la "Legge Severino”, l'affluenza è stata del 20,95%; il secondo quesito (Limitazioni delle custodie cautelari) ha registrato un'affluenza del 20,93%; il terzo quesito ( Separazione delle funzioni magistrali) un'affluenza del 20,93%; il quarto quesito (valutazione delle professionalità dei magistrati) il 20,92% dei votanti mentre l'ultimo quesito (elezione dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura) l'affluenza è stata del 20,92%.

Per quanto riguarda in Abruzzo sul Referendum sulla Giustizia l'affluenza è stata superiore alla media nazionale, ovvero il 22,28% mentre per le amministrative, ovvero l'elezione del nuovo sindaco, l'affluenza è stata del 59,51%.