Brando Benifei all'Aquila e a Pescara: "Abruzzo strategico per la transizione ecologica"

Nella giornata di ieri Brando Benifei, capodelegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, è stato in Abruzzo, sia all'Aquila che a Pescara. Nel pomeriggio ha partecipato nel capoluogo a un dibattito alla Festa dell'Unità a piazza San Basilio e alle 21:00 a Pescara, a piazza Unione, ha incontrato Michele Fina e altri candidati al Parlamento e partecipato a un volantinaggio in strada e nei locali.



Benifei ha dichiarato nel corso della visita di "tornare sempre con molto piacere in Abruzzo, che può grazie allo straordinario valore della sua dotazione ambientale e paesaggistica, oltre che del suo sistema produttivo, dare un contributo strategico al percorso della transizione ecologica. È una necessità anche per rendere il nostro Paese autonomo dal punto di vista energetico. Per questo la capacità di programmare e di avvalersi con efficacia delle risorse del PNRR, la cui impostazione il Pd ha sin dalle fasi più aspre della pandemia reclamato e conquistato, è per l'Abruzzo decisiva".



Per Fina "sempre più saranno decisivi nei prossimi anni le relazioni e il rapporto di collaborazione con l'Unione europea. Lo sviluppo della nostra regione passa anche dalla visione e dalla prontezza di intercettare e giocare un ruolo nell'ambito delle priorità di azione dell'Ue".