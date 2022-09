Elezioni politiche, Matteo Salvini a Pescara. Ecco dove e quando

Mancano 14 giorni alle elezioni politiche del 25 settembre. Dopo Giorgia Meloni anche il leader della Lega Matteo Salvini terrà un comizio a Pescara in Piazza della Rinascita, comunemente chiamata Piazza Salotto. Salvini salirà sul palco mercoledì 14 settembre alle ore 21:00.

Per Salvini si tratta della seconda visita in Abruzzo per questa campagna elettorale. Il leader del carroccio sarà ricevuto dai dirigenti, amministratori e candidati guidati dal coordinamento regionale e deputato uscente Luigi D'Eramo, ricandidato come capolista al proporzionale alla Camera dei Deputati