Superbonus, Fina: "Intesa sui crediti vada in porto, Ã¨ interesse di lavoratori, imprese e cittadini"

"Auspico che vada in porto la mediazione per sbloccare i crediti nell'ambito del meccanismo del superbonus, costruita grazie al determinante apporto del Partito Democratico, dei suoi parlamentari e dei suoi esponenti di governo": lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese e candidato al Senato.



Fina prosegue: "Anche nella nostra regione è determinante che questo confronto abbia esito positivo, lo è persino per la sopravvivenza di molte imprese del settore, per il lavoro nei cantieri, per i cittadini che hanno scelto di usufruire o che presto usufruiranno della misura che, dicono i dati, ha riscosso grande successo. Un'evidenza questa che non può che spingere alla valutazione sulla sua prosecuzione, e di eventuali modifiche che ne privilegino qualità e incisività.

Il 110% può essere migliorato ma va nella direzione giusta: rendere più efficienti gli edifici è la prima e più importante misura di contrasto all'aumento delle bollette e di generazione distribuita dell'energia. Altro che nucleare e trivelle come propongono le destre".