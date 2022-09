Elezioni: vince Fratelli d'Italia. Meloni: "Oggi abbiamo scritto la storia"

Il centrodestra vince le elezioni politiche per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica con il 44,06%. Il primo partito della coalizione è Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, conquistando il 26,15%. Delusione per Matteo Salvini, leader della Lega, che conquista solo l'8,91% mentre Forza Italia di Silvio Berlusconi qualche punto in meno (8,29%) mentre Noi Moderati di Maurizio Lupi lo 0,89%.

A seguire c'è il centrosinistra (26,07%) con il Partito Democratico di Enrico Letta che si ferma al 18,98%; Alleanza Verdi-Sinistra con il 3,54%; +Europa di Emma Bonino al 2,94%. Fuori dal Parlamento Luigi Di Maio, che non arriva neanche all'1% (dato ufficiale 0,56%).

Molto bene il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, confermandosi come terza forza politica su scala Nazionale. I pentastellati si sono fermati al 15,46% mentre la coalizione Azione di Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 7,76%. Per quanto riguarda Italexit solo l'1,87%.

Queste le parole di Giorgia Meloni dopo la vittoria delle Elezioni politiche su Facebook: "Oggi abbiamo scritto la storia. Questa vittoria è dedicata a tutti i militanti, i dirigenti, i simpatizzanti e ad ogni singola persona che - in questi anni - ha contribuito alla realizzazione del nostro sogno, offrendo anima e cuore in modo spontaneo e disinteressato.

A coloro che, nonostante le difficoltà e i momenti più complessi, sono rimasti al loro posto, con convinzione e generosità. Ma, soprattutto, è dedicata a chi crede e ha sempre creduto in noi. Non tradiremo la vostra fiducia. Siamo pronti a risollevare l’Italia.