L'Aca chiude i rubinetti dell'acqua a Cepagatti, Stella (M5S): "Situazione paradossale"

A Cepagatti l'Aca ha annunciato la chiusura programmata dell'erogazione dell'acqua del Consorzio di Bonifica in località Villareia. Secondo l'Azienda è stato riscontrato che la diminuzione significativa di portata in arrivo al depuratore di circa il 60% passando da una media di 100 mc/h a circa 40 mc/h, ciò a dimostrazione del fatto che, come già comunicato in precedenti segnalazioni, diverse utenze utilizzano impropriamente acqua del consorzio per dilavare le reti fognarie private andando a sovraccaricare la rete fognaria ed il depuratore e l'incremento considerevole di consumi idrici di acqua potabile in distribuzione, causato da utilizzo improprio di acqua potabile ai fini irrigui da parte dei privati, tale da determinare una repentina e progressiva diminuzione del livello del serbatoio in oggetto che questa mattina intorno alle ore 09:00 si è completamente svuotato.

La chiusura che l'Aca ha programmato la chiusura per la giornata di oggi, giovedì 27 ottobre 2022 dalle ore 15:00 alle 18:00 salvo ulteriori chiusure che dovessero essere necessarie per svuotamenti improvvisi. A tal proposti è intervenuta la Consigliera Regionale del Movimento 5 Stelle Barbara Stella che in questi giorni ha raccolto diverse segnalazioni di cittadini di Cepagatti: