La richiesta di Pignoli (Capogruppo Udc): "Attivare elargizioni dei buoni spesa natalizie per famiglie meno abbienti"

In vista delle festività natalizie il Capogruppo dell'Udc del Comune di Pescara Massimiliano Pignoli ha chiesto alla Giunta Comunale per istituire i buoni spesa natalizi per le famiglie pescaresi meno abbienti. Nella giornata di domani Pignoli inoltrerà una lettera sia al Sindaco Masci che all'assessore al Bilancio Eugenio Seccia per trovare fondi per istituire questo beneficio.

"Vedo che già da giorni i comuni limitrofi come Chieti, Francavilla al Mare, Penne, Montesilvano si stanno organizzando per poter mettere a disposizione dei propri cittadini che sono più in difficoltà, i buoni spesa Natalizi. Nelle riunioni di maggioranza a cui avevo preso parte avevo più volte chiesto e sollecitato l'Amministrazione a provvedere in tal senso, in modo da trovare tra i residui di Bilancio dei fondi che permettano di poter prevedere i buoni spesa.

Con aumenti anche in questo momento del 36% del gas e del 40% dell'energia credo sia un dovere, anzi un obbligo, per le amministrazioni locali operare in tal senso. Molti comuni abruzzesi e dell'area metropolitana stanno lavorando in questa direzione, la Giunta di Pescara ancora no per cui considerando i tempi ristretti chiedo un impegno immediato affinché si riesca a provvedere in tal senso.

Se così non fosse - conclude Pignoli - sono pronto con diversi cittadini a manifestazioni di sensibilizzazione nei confronti della Giunta Comunale che ricordo, ha sempre detto di voler avere le periferie al centro e di voler essere al fianco delle persone più in difficoltà".