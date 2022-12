Dopo 8 anni Pescara torna ad avere un ruolo importante all'interno del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic)

La città di Pescara torna ad avere un ruolo di rilievo all'interno del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic): dopo otto anni, insieme alla montenegrina Bar, è stata eletta alla vicepresidenza nel corso della riunione del direttivo che si è svolta nella mattinata di oggi. La presidenza è stata affidata a Fano.

All'incontro di oggi, che si è svolto con collegamento da remoto, ha partecipato l'assessore Luigi Albore Mascia che ha la delega al Forum. Il Faic, che è un'associazione senza fini di lucro, attualmente riunisce autorità locali di Albania, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Slovenia ed è aperto a quelle della Serbia e Macedonia del Nord. C'è poi un Forum delle Camere di Commercio che dialoga con il Faic.

“Per Pescara è un risultato importante - sottolinea l'assessore Luigi Albore Mascia, subito dopo la riunione - perché recupera quel ruolo guida e quella visibilità che le competono nell'ambito della macroregione adriatica. Che oggi rappresenta una delle aree nodali nello sviluppo economico. All'interno del Forum nascono progetti e cooperazioni che portano poi alla possibilità di trovare interlocutori all'interno dell'Unione europea e quindi di far arrivare finanziamenti sui territori, come già è avvenuto per la mobilità.”