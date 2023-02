Nuova Pescara: De Vincentiis favorevole alla proposta di Legge presentata da Sospiri: "Atto di responsabilitÃ "

Il Presidente del Consiglio comunale Ernesto De Vincentiis plaude alla proposta di Legge della Nuova Pescara avanzata dal Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri.

"La proposta del presidente Sospiri è l'unica scelta saggia fatta nel percorso della costituzione della Nuova Pescara - afferma il presidente De Vincentiis - . Fin dall'inizio abbiamo dato seguito alla legge approvata nel 2018, nonostante le molteplici perplessità presentate nel progetto di fusione al quale, personalmente, sono da sempre contrario, ma la fusione dei tre Comuni deve avvenire in maniera ragionevole. Non possiamo dimenticare le difficoltà sull'accorpamento dei servizi e che per oltre due anni abbiamo contrastato la pandemia, in quel periodo non potevamo di certo pensare alla Nuova Pescara.

Non dimentichiamoci nemmeno che i dipendenti pubblici da mesi sono alle prese con gli adempimenti per il PNRR e con tutte le difficoltà che esse comportano. I tempi vanno posticipati per procedere al meglio e per fare le cose bene. Inoltre, i sindaci di Pescara, Montesilvano e Spoltore, sono tutti e tre d'accordo sullo slittamento dell'accorpamento. E' evidente che, i comitati che oggi protestano, se pensano di affrettare il processo non conoscono sufficientemente la macchina amministrativa. Dopo il referendum del 2013 sono stati impiegati ben cinque anni per fare la legge, ora bisogna dare il tempo ai Comuni di fare un percorso volto all'organizzazione della gestione unica dei servizi. Il tutto per favorire al massimo i cittadini. Contro chi oggi accusa gli amministratori comunali di pensare solamente alle poltrone ricordo che l'unico motivo per il quale siamo chiamati ad un atto di responsabilità con questa nuova legge è solo il bene comune. Questa proposta mi sembra un atto di grande lungimiranza da parte del presidente Sospiri e degli altri consiglieri firmatari, dobbiamo lavorare con serenità senza avere fretta".