Montesilvano: al via gli incontri con i progettisti delle opere Pnrr

Il sindaco Ottavio De Martinis, l'assessore ai Lavori pubblici Lino Ruggero, l'assessore ai Servizi e alle Manutenzioni Deborah Comardi, il consigliere comunale Valter Cozzi e il dirigente tecnico Fabio Ciarallo hanno incontrato, nel corso di una riunione tenutasi in sala giunta, i progettisti impegnati nella riqualificazione di alcune zone della città.

L'incontro è stato utile per istituire una rete capace di lavorare in sinergia e coerenza sulle opere, in particolare sulla riqualificazione di corso Umberto, via Vestina, piazza Diaz, piazza Montanelli, il lungomare e sul progetto del boulevard tra Porto Allegro e il Palacongressi. Alla riunione ha partecipato anche il tecnico incaricato alla redazione del Put (Piano urbano del traffico) Luciano Cera, fondamentale oltre che sulla mobilità delle opere elencate anche per la viabilità di viale Europa.

"Siamo molto soddisfatti dell'incontro che si è svolto con tutti i tecnici incaricati nella realizzazione dei progetti, con fondi PNRR, riguardanti alcune opere strategiche di Montesilvano – spiega il sindaco Ottavio De Martinis - . Grazie a questi lavori, per circa nove milioni di euro, la città in breve tempo cambierà volto, sarà più dinamica, più bella e valorizzata rispetto alla sua vocazione turistica. Miglioreremo, oltre agli aspetti formali, anche la distribuzione degli spazi e la vivibilità del territorio. Alla fine dell'incontro si è creato un gruppo di lavoro determinato, ognuno con la propria specialità, a dare una linea univoca a tutti gli interventi: dall'urbanistica agli arredi urbani".