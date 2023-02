Giovani, donne e un reale cambiamento nella lista a sostegno di Elly Schlein per il collegio Pescara-Chieti

Presentate oggi, giovedì 23 febbraio, presso la sede regionale del Pd a Pescara, le candidate e i candidati all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico per il collegio Pescara-Chieti a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria nazionale per le primarie aperte a tutte le cittadine e a tutti i cittadini di Domenica prossima, 26 febbraio.

"Con le liste presentate oggi, a partire dalle indicazioni del territorio ed approvate da Elly Schlein, abbiamo dato un segnale concreto del cambiamento e della linea politica che vogliamo per il nuovo Partito Democratico dopo le primarie di domenica 26" affermano i coordinatori della mozione Saverio Gileno e Stefano Alberto Brandimarte presentando le candidate ed i candidati.

Per cambiare radicalmente il Partito Democratico e proporre una sinistra moderna per il Paese bisogna tornare ad occuparsi di ambiente, lavoro e diseguaglianze, il programma di Elly Schlein mira ad unire queste battaglie per rispondere ai bisogni delle cittadine e dei cittadini, per farlo serve cambiare i protagonisti del Partito con storie nuove, per questo nel collegio Pescara/Chieti abbiamo candidato ai rispettivi primi due posti: il Segretario Regionale dei Giovani Democratici d'Abruzzo, nato nel 1996, Claudio Mastrangelo, da anni impegnato nel Partito con grande attenzione per le giovani generazioni, e Cristina Rapino, Assessora alla Cultura del comune di Francavilla al Mare, presidente dell'Assemblea provinciale del Pd, impegnata nell'associazionismo, classe 1990.



Tra le candidate e i candidati all'Assemblea Nazionale del Partito Democratico per il collegio Pescara-Chieti a sostegno della candidatura di Elly Schlein a segretaria nazionale c'è anche Emanuele Felice, una figura di rilievo nazionale. Economista originario di Vasto, tra le sue specializzazioni ci sono quelle conseguite alla London School of Economics, alla Universitat Pompeu Fabra, alla Harvard University. E' stato responsabile economico nazionale del Pd durante la segreteria di Nicola Zingaretti ed è tra i "saggi" della commissione costituente nazionale del nuovo Pd. È stato editorialista per La Stampa, la Repubblica, L'Espresso e attualmente per il quotidiano Domani.



La lista prosegue con le candidature di Benedetta La Penna, classe 1990, operatrice culturale presso l'Arci e attivista Femminista sul territorio regionale e nazionale, che dalla candidatura di Elly Schlein ha deciso di impegnarsi all'interno del Partito Democratico; Carlo Pozzi, fiero operatore ecologico impegnato nel sindacato a livello regionale e nazionale per la Fit CISL, che svolge il ruolo di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLSSA) presso l'azienda per cui lavora, e Annamaria Marisi, altro giovane profilo candidato, lavoratrice precaria, laureanda in economia e impegnata nelle associazioni e promotrice del Comitato "Parte da noi" di Vasto.