Emergenza buche: Le strade di Pescara si stanno trasformando in sentieri escursionistici, Via Raiale Vecchia ne Ã¨ un esempio

Nel mentre i proclami giornalistici dell'Amministrazione comunale di Pescara per una soluzione all'emergenza buche in Città proseguono senza risultati, Via Raiale Vecchia si sta trasformando in un sentiero escursionistico. Una strada totalmente abbandonata e soggetta a continui allagamenti nei giorni di maltempo.

Abbiamo detto più volte che la Città di Pescara avrebbe bisogno di dotarsi di un fascicolo manutentivo. Una mappatura delle strade, monumenti e infrastrutture che necessitano di interventi per il ripristino del decoro che i cittadini pescaresi meritano.

Siamo pronti a fare la nostra parte, l'appello è rivolto al Sindaco che ama Pescara affinché si faccia carico di trovare le risorse necessarie. I sentieri ci piacciono nelle belle montagne abruzzesi!