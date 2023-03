Il leader dell'Associazione Luca Coscioni Cappato in Abruzzo per la legge regionale sul suicidio assistito

Marco Cappato sarà in Abruzzo l’8 marzo per presentare la legge regionale sul suicidio assistito. Nella nostra regione, infatti, è cominciata la raccolta di 5.000 firme entro 90 giorni per portare in consiglio regionale la legge d’iniziativa popolare, oggetto della campagna “Liberi Subito”.

Il tour abruzzese del leader dell’Associazione Luca Coscioni prevede due tappe: a Teramo in Corso San Giorgio, nei pressi dell’edicola del centro dalle ore 11:00, mentre a Pescara la conferenza si terrà all’ingresso dell’Università d’Annunzio, su viale Pindaro, a partire dalle ore 13:30.