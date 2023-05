Maurizia Sciaretta eletta Presidente della Commissione Pari OpportunitÃ  della Provincia di Pescara

Questa mattina, presso il Palazzo di Governo, si è tenuta la prima riunione della commissione Pari opportunità nominata lo scorso 17 aprile durante il consiglio provinciale. L'organismo permanente, con nove donne e tre uomini è composto da Maurizia Sciarretta, Manuela Canonico, Riccardo Cilli, Rosa Tartaglione, Filippo Maria Mariani, Carolina Profeta, Angelica Breda, Domenica Sangiorgio, Joshua Di Silvio, Maria Ida D'Antonio, Benedetta Di Marzio e Roberta Tomasi.

Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato il presidente della Provincia Ottavio De Martinis, sono state elette la presidente e la vice presidente della commissione e ad unanimità sono state nominate Maurizia Sciarretta come presidente e come vice Benedetta Di Marzio precedentemente componente della commissione della Provincia di Pescara dal 2016 al 2020.

"La commissione ha nominato unanime Maurizia Sciarretta come presidente e Benedetta Di Marzio come vice e ha ragionato sui vari temi ai quali lavoreranno tutti i componenti – afferma il presidente De Martinis – . Sono certo che la commissione farà molto bene e per sostenere le varie attività abbiamo previsto anche una somma in bilancio. A fine riunione ho augurato a tutti un grande in bocca al lupo per il lavoro che svolgeranno".