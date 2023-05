Palazzo della Regione nell'Area di Risulta: firmato l'accordo tra il Sindaco Masci ed il Governatore Marsilio

Questa mattina, presso il Palazzo della Regione di Piazza Unione a Pescara è stato firmato l'accordo, tra il Sindaco Masci ed il Governatore Marsilio, sulla realizzazione del nuovo Palazzo della Regione nell'Area di Risulta.

La nuova sede sarà raggiungibile attraverso ogni mezzo di trasporto come automobili, autobus, filobus e treni. Per il Sindaco di Pescara Carlo Masci "Un evento storico, atteso da 53 anni, che segna un passo fondamentale per la crescita della nostra città. Finalmente l’area di risulta, troverà la sua destinazione definitiva, con il grande parco di 65.000 metri quadrati, i parcheggi e la sede della Regione. Un sogno che si avvera, dopo 36 anni dal passaggio dell'ultimo treno su quello spazio di 130.000 metri quadrati. Quando ci siamo insediati, per la riqualificazione del cuore di Pescara c'erano 12 milioni di euro, con la firma dell'accordo di programma arriveremo a 100 milioni di euro.