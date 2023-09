Il Collegio di Garanzia Statutaria dichiara la legge sul fine vita ammissibile

Il Collegio di Garanzia statutaria, in un parere motivato di dieci pagine (LINK), ha stabilito che la legge sul suicidio medicalmente assistito promossa dall'Associazione Luca Coscioni è ammissibile. La legge, infatti, scrive il Collegio, non confligge con lo Statuto della Regione e con la Costituzione in quanto prevede di stabilire tempi e procedure certe per chi richiede la valutazione dei requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito, che rientrerebbero, secondo il Collegio, nelle competenze regionali.

"È una grande emozione" dichiarano i promotori Riccardo Varveri, Gianluca Di Marzio, Alina Matei e Paride Paci, "per la prima volta nella storia della nostra regione una legge dei cittadini e dai cittadini verrà discussa nel Consiglio regionale. Sarà difficile ignorare la voce di molti malati e delle 8.119 persone che hanno firmato. Speriamo che trasversalmente questa legge venga accolta e approvata. Siamo pronti a dialogare con chiunque".

Superato lo step della valutazione di ammissibilità, adesso la palla passa alla Commissione competente la quale entro sei mesi valuterà il testo per poi relazionare al Consiglio regionale. Entro sei mesi dalla trasmissione, il Consiglio dovrà approvare con o senza emendamenti oppure rigettare la proposta di legge popolare. Queste le Dichiarazioni di Matteo Mainardi, coordinatore nazionale Liberi Subito: