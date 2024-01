Partito Democratico, ufficializzata la lista dei candidati per le prossime regionali

Siamo ormai sempre più immersi nel clima della campagna elettorale per la consultazione del 10 marzo per il rinnovo del Presidente della Regione e del consiglio regionale. Mancano ormai due mesi e le coalizioni in campo sono pienamente operativi. Due i contendenti alla carica di Presidente: l’ex rettore dell’Università di Teramo Luciano D’Amico cercherà di battere l’uscente Marco Marsilio.

Il Partito Democratico, il maggior partito con il Movimento5Stelle della coalizione a sostegno di Luciano D’Amico, ha definito ieri le liste dei candidati. In provincia di Pescara i candidati sono Antonio Blasioli, Catia Ciavattella, Graziano Di Costanzo, Antonio Di Marco, Leila Kechoud e Piernicola Teodoro. «Nei prossimi giorni sceglieremo anche la settima candidatura per la provincia di Pescara, ultimo tassello rimasto – ha sottolineato il segretario regionale Daniele Marinelli - di fronte alle molte disponibilità di alto profilo, individueremo la donna che entrerà in una lista già molto competitiva e ricca di valore».

«Le liste sono forti e competitive e nascono da un percorso di forte coinvolgimento e costante mobilitazione delle strutture territoriali, dei circoli, delle militanti e dei militanti del partito - ha dichiarato Marinelli sottolineando la scelta di ricandidare tutti i consiglieri uscenti - Oltre a loro, ci sono forti elementi di innovazione, con la presenza di sindaci, amministratrici, amministratori e personalità meno legate al mondo della politica, capaci di allargare ulteriormente il radicamento, l'attrattività e il consenso del PD».