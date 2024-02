Vertice in Commissione Mobilità per riaprire il cantiere in via Primo Vere

“Vertice in Commissione Mobilità giovedì prossimo, 15 febbraio, sull’annunciata riapertura del cantiere in via Primo Vere sulla quale esprimiamo parere negativo. La persistente chiusura al traffico della Galleria di San Silvestro e la concomitante presenza di decine di altri lavori pubblici nella zona, con relative deviazioni del traffico, non ultimi via Andrea Doria e il lato monte del lungomare Cristoforo Colombo, non consentono alla zona sud di Pescara di tollerare altre strade chiuse alle auto, a partire da quelle arterie che poi sono assi di snodo strategici”.

E' quanto ha fatto sapere, tramite una nota ufficiale, il presidente della Commissione Mobilità e Sicurezza, Armando Foschi (foto), in riferimento all’annunciata riapertura del cantiere di via Primo Vere. “Al vertice di giovedì chiederemo la presenza del sindaco Masci, dell’assessore delegato Albore Mascia, dei tecnici comunali, dell’impresa incaricata, ma soprattutto dei cittadini residenti nella zona, che sono coloro che più di altri subiscono i danni e le conseguenze del caos affinché possano avere un’occasione per parlare e far sentire la propria voce”, aggiunge Foschi.