Sala consiliare gremita a Montesilvano per l'onorevole Pina Picierno [FOTO]

Pina Picierno, vice presidente del Parlamento europeo, è stata ieri sera a Montesilvano, in sostegno del candidato al consiglio regionale Antonio Di Marco, per parlare dell'Europa delle città e delle comunità locali. All’incontro, tenutosi in una gremita sala consiliare, ha partecipato il parlamentare del Pd Luciano D'Alfonso.

Soddisfatto Di Marco, che sui social scrive: "Abbiamo condiviso delle interessanti riflessioni su alcuni processi di trasformazione e rigenerazione che interessano le città in relazione alle politiche e alle pratiche promosse dall’Unione europea nell’ambito della progettazione e riqualificazione urbana. Lo scopo di una politica regionale lungimirante sarà quello di avvicinare l’Europa ai cittadini e coinvolgere direttamente i territori e le realtà locali".