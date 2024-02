Matteo Salvini all'Aurum martedì 27 febbraio

Il vice premier e ministro dei trasporti Matteo Salvini sarà a Pescara nella mattinata di martedì 27 febbraio, più precisamente alle ore 11, per prendere parte a un evento che si terrà nell'Aurum, in largo Gardone Riviera. Salvini, infatti, interverrà a “2023-2032 L’Italia dei sì, progetti e grandi opere – In Italia e in Abruzzo”, che vedrà la presenza anche dell’on. Alberto Bagnai.

Nel pomeriggio Salvini si sposterà a Chieti per partecipare a un incontro pubblico in programma dalle ore 17 nel palazzo della Provincia, lungo corso Marrucino. Anche in quel caso, il ministro sarà affiancato dall’on. Bagnai. Segnaliamo inoltre che il giorno successivo, cioè mercoledì 28 febbraio, dalle ore 18:45 ci sarà una manifestazione nella sala polivalente di Monte Marcone, ad Atessa, insieme ai candidati alle elezioni regionali 2024 per la Lega Salvini Premier, sempre alla presenza dell’on. Bagnai (ma, in questo caso, senza Salvini).