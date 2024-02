D’Incecco su visita Salvini all’aeroporto: “Soddisfazione per i numeri da record”

“L’aeroporto d’Abruzzo, con gli interventi in corso, a cominciare da quello per l’allineamento della pista, e’ destinato a crescere ancora di più e a diventare un punto di snodo per il business. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, che oggi pomeriggio ha visitato lo scalo, incontrando il presidente della Saga Vittorio Catone e i rappresentanti del Cda”. Così il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco.

“Il ministro - ha sottolineato D’Incecco - si e’ detto soddisfatto dei progetti e dei lavori in corso di realizzazione o che saranno presto realizzati e si e’ complimentato per il record dei passeggeri raggiunto nel 2023. Numeri destinati ad aumentare ancora nella prossima estate quando avremo oltre 120 voli settimanali su 16 rotte, una in più rispetto alla stagione scorsa. E tutto questo grazie al grande lavoro della Saga e al contributo del gruppo della Lega in Consiglio Regionale nello stanziamento di fondi”. Dopo l’aeroporto, il ministro insieme al Sottosegretario al Masaf e segretario regionale della Lega Luigi D’Eramo e a D’Incecco ha voluto visitare la sede della guardia costiera a Pescara, che "è uno dei punti di riferimento sul territorio nazionale in caso di calamita".

Esprime felicità anche Luigi D’Eramo, segretario regionale Lega Abruzzo e sottosegretario al Masaf: “Dalle autostrade alla ferrovia Roma-Pescara fino agli investimenti per migliorare la rete idrica. A Pescara il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e trasporti Matteo Salvini con l’Italia dei Sì 2023-2032 ha fatto il punto su cantieri, progetti e grandi opere dell’Abruzzo e dell’Italia. Ringraziamo Salvini e il Mit per l’attenzione verso la regione e per il grande lavoro che si sta facendo per realizzare infrastrutture che miglioreranno la vita dei cittadini e la competitività del territorio e delle imprese”.

Per le autostrade A24-A25 sono previsti “il blocco delle tariffe per 7 anni, più risorse per manutenzione ordinaria e straordinaria e un Osservatorio sul diritto alla mobilità – ricorda D’Eramo – Mentre con investimenti di oltre 7 miliardi di euro l’alta velocità Roma-Pescara sarà un’opera strategica non solo per l’Abruzzo, ma per tutta l’Italia. Altro importante tema toccato è stato l’acqua – continua D’Eramo – Per il contrasto alla dispersione idrica, la lotta alla siccità, la messa in sicurezza delle dighe e garantire l’irrigazione nei campi sono stati programmati sul territorio interventi per circa 200 milioni di euro. La Lega si conferma il partito del fare e dei sì: sì al lavoro, sì all’ambiente, sì al futuro. Avanti per un Abruzzo più veloce, più sicuro e più competitivo”, conclude il segretario regionale della Lega Abruzzo.