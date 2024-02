Verifiche dell'Antimafia su due candidati in Abruzzo

Verifiche della Commissione Antimafia su due candidati alle regionali in Abruzzo.

Si tratta di Simona Fernandez candidata con Alleanza Verdi Sinistra-Abruzzo Progressista e Vincenzo Serraiocco candidato con Noi Moderati.

Simona Fernandez risulta coinvolta in un procedimento con l'accusa di concorso in frode nelle pubbliche forniture. Serraiocco invece è accusato di concorso in bancarotta fraudolenta.

(Ansa Abruzzo)

La replica della segreteria nazionale di Noi Moderati

Vincenzo Serraiocco è candidabile, il suo casellario giudiziale, estratto come prescrive la legge prima della candidatura, è immacolato. Già un procedimento a suo carico, collegato all’inchiesta in corso, lo ha visto assolto con formula piena. Un rinvio a giudizio non può mai essere una condanna preventiva. Abbiamo fiducia nella sua persona e nel tribunale che lo giudicherà e crediamo fermamente nel principio giuridico scolpito nella Costituzione della presunzione d’innocenza.

(fonte Askanews)

La replica di Simona Fernandez

Io mi riconosco una unica responsabilità: aver denunciato e documentato alla Guardia di Finanza, con il relativo sonoro, un evidente tentativo di corruzione nei miei confronti da parte di un funzionario pubblico relativo al ruolo che ricoprivo allora. Se questo è un reato ne sono orgogliosa. Per quanto riguarda il processo aperto successivamente per una presunta “frode in appalto” non solo nego ogni mia responsabilità ma è dal 2017 che aspetto che il Tribunale di Taranto affronti la questione come ho più volte richiesto.

(fonte Askanews)