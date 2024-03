La ministra Bernini all'Aurum: "Qui è concepita solo la buona politica"

La Ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini (foto Roberto Di Blasio), è stata ieri pomeriggio all'Aurum per sostenere la ricandidatura di Lorenzo Sospiri al consiglio regionale. Presenti all'incontro anche il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, e il sindaco di Pescara Carlo Masci. È salita altresì sul palco la consigliera regionale uscente Sara Marcozzi, ex M5S. L'evento era intitolato “Costruire il futuro”.

In apertura del suo intervento, Bernini ha affermato: “Mi piace tantissimo il fatto che voi ci siate stasera, e che siate tanti. Nonostante sia sabato, avete scelto di essere qui insieme a noi, di ascoltarci e di interagire con noi. Vogliamo portare a questa regione e a questa città la forza degli strumenti che adesso abbiamo a disposizione”.

Non poteva mancare un ricordo del fondatore di Forza Italia, Silvio Berlusconi: “Lui non ha un erede: siamo tutti suoi eredi”, ha ammonito Bernini. "Oggi è ancora attuale e un po' innovativo quello che lui diceva 30 anni fa. Ci ha formato per andare avanti". Poi la ministra ha aggiunto: "Noi amiamo la politica, amiamo il nostro Paese. Qui è concepita solo la buona politica".

Infine sui suoi canali social Bernini ha dichiarato: “A L'Aquila e a Pescara ho incontrato una comunità piena di entusiasmo. Così come a Navelli, dove si respira un profondo amore per il territorio. Forza Italia è pronta a fare la propria parte: competenti ma non arroganti, moderati ma non deboli, con idee chiare senza bisogno di urlare per farle valere. Abbiamo riaperto la scuola di specializzazione di pediatria de L'Aquila, stiamo valorizzando le Accademie e conservatori abruzzesi, abbiamo accelerato la realizzazione di nuovi posti letto, come all'ex Ferrhotel di Pescara. Abbiamo un lavoro da portare avanti. In Italia, come in Abruzzo”.