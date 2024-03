Il ministro Lollobrigida allo stand Abruzzo al Foodex Japan

Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, ha visitato l'area Abruzzo all’interno della fiera Foodex Japan con una guida speciale, quella del presidente della Camera di commercio Chieti Pescara Gennaro Strever. L’Abruzzo conferma anche nel 2024 il primato di collettiva regionale più numerosa con ben 34 imprese sulle 187 del padiglione Italia, grazie alla collaborazione tra l’ente camerale, l’Agenzia di sviluppo e la Regione Abruzzo. Foodex Japan, giunta alla sua 49esima edizione, è la più grande fiera alimentare in Asia, con oltre 2.500 aziende leader nel settore alimentare e delle bevande, provenienti da oltre 60 Paesi di tutto il mondo.

Ma l’agroalimentare non è l’unico motivo della presenza in Giappone della delegazione composta Camera di commercio Chieti Pescara e la sua Agenzia di sviluppo, oltre che dalla Regione. Lunedì 4 marzo è stata la volta dell’incontro, nella sede della Denso di Tokyo, tra il presidente Gennaro Strever e il general manager del dipartimento per gli affari industriali Koji Kurosawa per un confronto sullo sviluppo dello stabilimento della società giapponese a San Salvo. Dall’incontro, dai toni molto cordiali, sono emerse buone prospettive per il rafforzamento delle attività produttive dello stabilimento sansalvese.

Ieri è toccata alla JAMA - Japan Automobile Manufacturers Association e a Nagoya con Toyota Motors, Toyota Tsusho e Chubu Electric Power presso la Central Japan Economic Federation. L’argomento al centro della visita è stato come raggiungere la carbon neutrality in maniera sostenibile per l'ambiente, tutelando l'occupazione del settore automotive e considerando la conversione all'elettrico non una necessità ma una delle vie da seguire insieme ad e-fuel, ibrido e idrogeno. Oggi e domani sarà invece la volta dell’imprenditoria femminile con l’iniziativa Phenomena Japan, sempre a cura dell’Agenzia di sviluppo della Camera di commercio Chieti Pescara.