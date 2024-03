Renzi a Pescara: “Campo largo in Abruzzo? Si scelgono le persone”

"Si scelgono le persone". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto Roberto Di Blasio), a margine di un evento a Pescara, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano del campo largo abruzzese. "Penso - dice Renzi - che saremo un paese maturo e civile quando i confronti elettorali si faranno per scegliere il sindaco, il presidente di regione, la coalizione governo e, cioè, si voterà con la sufficiente consapevolezza del fatto che in questa partita qui non è in gioco il futuro delle coalizioni nel mondo, è in gioco il futuro dell'Abruzzo e noi al futuro dell'Abruzzo teniamo. Per questo crediamo che D'Amico sia meglio di Marsilio".

"Noi a Genova - aggiunge - appoggiamo un sindaco molto bravo che si chiama Bucci. In coalizione c'è la destra. E non è che sono diventato alleato di Giorgia Meloni. Io voto Bucci perché lo ritengo bravo. Come voto D'Amico qui. Quello che è interessante per chi vuole fare grandi considerazioni politiche è che alle europee c'è il proporzionale. Allora lì bisogna votare Italia Viva", conclude.

Renzi crede "che sia importante che i cittadini abruzzesi scelgano sulla base della qualità dei candidati e sulla base delle loro idee. C'è una grande attenzione anche nazionale perché i vari schieramenti immaginano chissà quali conseguenze a livello romano. Il mio suggerimento da ex amministratore è: scegliete sulla base del candidato che preferite e pensate al futuro del vostro territorio. Per queste ragioni noi stiamo con D'Amico".