Bonaccini e Schlein in piazza Unione per D'Amico: "Con il Pd unito si puÃ² vincere in Abruzzo"

"Se è unito il Pd è più unito il centrosinistra e si può vincere anche in Abruzzo. Non vogliamo più quelle stagioni che nel Pd si facevano la guerra e dalle nostre divisioni arrivavano le vittorie della destra. C'è un clima di fiducia sul fatto che si può vincere. Sono le ultime ore quelle che contano, i sondaggi non contano nulla, contano i voti. E anche i sondaggi qua non vanno male". E' quanto ha detto ieri pomeriggio il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un comizio a Pescara, più precisamente in piazza Unione, a sostegno del candidato governatore per il centrosinistra Luciano D'Amico.

Presente anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, che ha affermato: "Oggi è accaduto un fatto importante, insieme ai leader politici di opposizione abbiamo proposto una legge di iniziativa popolare per rilanciare il salario minimo. Raccoglieremo insieme a voi le firme in tutta Italia". Poi, intervenendo in serata a Piazzapulita, su La7, Schlein ha aggiunto: "Sull'Abruzzo siamo fiduciosi, c'è un bel clima rafforzato dal vento della Sardegna. D'Amico lo abbiamo scelto per competenza, non per obbedienza. Ora vediamo i ministri sfilare per Marsilio, fanno promesse. Vorrei capire dove era Marsilio in questi cinque anni, cosa ha fatto per la Roma-Pescara?".