Regionali: al comitato elettorale di Marsilio soddisfazione inizialmente contenuta, poi la festa

Al comitato elettorale di Marco Marsilio, a Pescara, il risultato dell'exit poll e' stato inizialmente accolto con una soddisfazione molto contenuta. Essendo infatti la forbice cosi' ristretta, c'era ovviamente una grande prudenza, come riportato dall'agenzia di stampa Agi. Marsilio sta seguendo i risultati da casa, mentre al comitato sono presenti, fra gli altri, il deputato di Fratelli d'Italia Guerino Testa e il coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Etelwardo Sigismondi.

Proprio quest'ultimo nelle scorse ore ha espresso solidarietà al governatore Marsilio e a sua moglie Stefania "per gli attacchi falsi e altamente diffamatori che sono stati rivolti loro nel corso della trasmissione 'Accordi & Disaccordi' sul canale 'Nove', andata in onda ieri sera. Un episodio gravissimo, accaduto a poche ore dal voto e in violazione del silenzio elettorale imposto dalla legge. Nei prossimi giorni presenterò in Senato un'interrogazione parlamentare affinché si faccia luce su quanto verificatosi e su altre vicende simili avvenute durante questa campagna elettorale".

Tuttavia, man mano che i dati cominciavano a parlare di un chiaro sorpasso di Marsilio su D'Amico, in molti hanno iniziato a esultare. Il consigliere regionale uscente di Forza Italia, Mauro Febbo, ha commentato sarcastico sui social: “È finito l'effetto Sardegna”. Sceglie la via dell'ironia anche l'ex assessore regionale al turismo, Massimo Desiati: “È ufficiale, l'Abruzzo è bagnato da tre mari!”, scrive sul suo profilo Facebook.

AI microfoni di Rete8, il coordinatore regionale di Forza Pagano, Nazario Pagano, ha dichiarato: “Marsilio vince largamente, c'è un distacco enorme. Ci sarà continuità politico-amministrativa. Forza Italia torna a essere quella di un tempo, perno di tutto il centrodestra. Credo che Tajani sarà molto contento di questi dati. Forza Italia è un partito forte e in salute: in Abruzzo ha una classe dirigente solida”. Lo stesso Sigismondi ha poi aggiunto: “Il risultato di Fratelli d'Italia è ottimo”.