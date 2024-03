Regionali, Alessandrini (M5S): "Ci crediamo fortemente e fino in fondo"

"Ci crediamo fortemente e fino in fondo, sia nelle serietà ed efficacia del progetto, sia nel nostro candidato, sia nelle nostre liste. E sul programma... voglio dire che è stato scritto, in questa sede elettorale, con la partecipazione dei cittadini che per settimane qui hanno avanzato proposte ed evidenziato problemi. Qui per settimane abbiamo raccolto bisogni e necessità e soluzioni di cittadini e cittadine abruzzesi".

E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos Erika Alessandrini, capogruppo del Movimento 5 Stelle a Pescara e candidata alle elezioni regionali in Abruzzo per Luciano D'Amico presidente.