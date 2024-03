Masci esulta per Marsilio: "Ha stravinto, ora continuiamo a lavorare per il bene di Pescara"

“Marco Marsilio ha stravinto, è stato confermato Presidente della Regione, un risultato storico, tutto meritato. Le polemiche urlate, le offese, le denigrazioni, le accuse, le pagliacciate, le denunce, gli esposti messi in campo dal cartello elettorale pd-cinquestelle non hanno pagato affatto. Gli abruzzesi hanno premiato il lavoro svolto, l'impegno costante, la voglia di fare, la serietà nelle relazioni con i territori, la presenza continua nei momenti difficili, la competenza nelle azioni, la visione di un Abruzzo che supera i campanili e guarda al mondo. Continuiamo a lavorare per il bene di Pescara e dell'Abruzzo con la certezza che la strada tracciata è quella giusta. Grazie di cuore a tutti voi!”. E' quanto scrive sui social il sindaco Carlo Masci.

Poi, rispondendo ad alcuni utenti, aggiunge: "Vi consiglio di vedervi i dati delle regionali del 2019, dove Marsilio, a Pescara, prese il 42% e i partiti dell'attuale "campo largo" presero il 56%. In cinque anni Marsilio e il centrodestra a Pescara hanno guadagnato più del 5% rispetto alla sinistra-cinque stelle. Se nel 2019, con le regionali al 42%, al Comune abbiamo preso il 52%, con le regionali del 2024 al 49.15% al Comune certamente andremo molto meglio del 2019. Siamo molto soddisfatti e fiduciosi".