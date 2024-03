Di Girolamo: "Hanno vinto Marsilio e la sua lista di promesse dell'ultima ora"

“Abbiamo perso, nonostante l'impegno profuso in questi anni e in campagna elettorale. Abbiamo provato a proporre una svolta per la nostra regione ma evidentemente non siamo stati abbastanza incisivi, non siamo riusciti a convincere, non siamo riusciti a coinvolgere il 48% dei cittadini abruzzesi che ha preferito non recarsi alle urne (dato allarmante, che deve far riflettere tutta la classe politica)”. E' l'analisi della senatrice Gabriella Di Girolamo (M5S).

“Hanno vinto Marsilio e la sua lista di promesse dell'ultima ora che dubito fortemente potranno essere mantenute, ma ha vinto”, aggiunge l'esponente pentastellata. “Abbiamo puntato su Luciano D'Amico, una scelta che ho condiviso sin da subito e che rifarei altre 100 volte, per tutto quello che D'Amico, la sua storia e la sua cultura rappresentano. A lui il mio ringraziamento personale: grazie, Luciano!”.

Poi Di Girolamo, che tra l'altro è stata allieva di D'Amico all'università di Pescara (facoltà di Economia e Commercio), conclude: “Il viaggio che abbiamo iniziato insieme non termina certo qui, con il voto di domenica. Noi ci saremo sempre e dai banchi dell'opposizione continueremo a vigilare e farci sentire. A Marsilio, per amore della mia terra e della mia gente, faccio gli auguri di buon lavoro”.