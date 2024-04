Lista "Pace terra dignità", ecco dove sono i banchetti per firmare

Sabato 6 e domenica 7 aprile tornano le firme per la lista "Pace terra dignità", promossa da Raniero La Valle e Michele Santoro, che mette la Pace al centro del suo programma per le elezioni europee. Appuntamento in via Milano, all'angolo con via Trento (davanti alla libreria Feltrinelli), dalle ore 16.30 alle ore 19.30 di sabato e dalle ore 10 alle ore 13, nonché dalle ore 17.30 alle ore 19.30, di domenica. Come spiegano Viola Arcuri e Marco Fars, co-segretari regionali di Rifondazione Comunista, “Vogliamo presentare alle elezioni del Parlamento Europeo una lista che abbia come primo e fondamentale punto il tema della Pace. L’Unione Europea e i governi europei, al seguito della Nato e degli Usa, ci stanno spingendo verso una guerra senza fine contro la Russia. Taglieremo ulteriormente sanità e spesa sociale per finanziare l’industria bellica e i suoi azionisti. Si parla di mandare le truppe dei paesi europei in Ucraina”.

E aggiungono: “Noi la pensiamo come Papa Francesco: l’unica via è il cessate il fuoco, la trattativa, il coraggio del negoziato. Chiediamo l’interruzione dell’invio di armi in Ucraina e il cessate il fuoco per fermare il massacro, la riduzione delle spese militari, il rafforzamento del ruolo delle Istituzioni mediatrici come l’Onu. Chiediamo che ci si schieri con nettezza per il cessate il fuoco a Gaza e per il riconoscimento dei diritti del popolo palestinese. La lista si chiama “Pace Terra Dignità” perché il programma propone un impegno deciso per la giustizia sociale e ambientale. Se non c’è la Pace, se le guerre non vengono fermate con un’azione decisa, la crisi economico ambientale non potrà essere fermata. Per questo, per poterci presentare al Parlamento europeo, dovremo raccogliere le firme necessarie”.