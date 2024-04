Regione Abruzzo: ecco i nomi della nuova giunta Marsilio

Il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, dopo l’elezione del presidente del consiglio regionale in Lorenzo Sospiri (Vice Luca De Renzis), ha annunciato i nomi che comporranno l’esecutivo della “XII Legislatura”. I nuovi componenti della giunta regionale d’Abruzzo sono:

Marco Marsilio, presidente;

Emanuele Imprudente, vicepresidente con deleghe ad agricoltura, caccia e pesca, parchi e riserve naturali, sistema idrico, ambiente;

Nicoletta Verì, deleghe in materia di salute, famiglia e pari opportunità;

Umberto D’Annuntiis, trasporti pubblici locali, mobilità, lavori pubblici, difesa del suolo e infrastrutture;

Mario Quaglieri, Strategia Nazionale Aree Interne (S.N.A.I.), sport e impiantistica sportiva, ragioneria, patrimonio, Erp, informatica, sistemi territoriali della conoscenza, personale, controllo di gestione Enti Strumentali e Società Partecipate;

Roberto Santangelo, formazione professionale, istruzione, ricerca e università, politiche sociali, Enti locali e Polizia locale, edilizia scolastica, beni e attività culturali e di spettacolo;

Tiziana Magnacca, attività produttive (Industria, Commercio e Artigianato), ricerca industriale, lavoro.

Durante il suo discorso Marsilio ha invitato l’assemblea a riflettere sul numero dei componenti della giunta e del consiglio regionale poiché, a detta del governatore, sarebbero pochi per poter affrontare le complessità di un territorio come l’Abruzzo e per raccordarsi con i Ministeri.