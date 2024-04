Regione, Alessadrini alla prima seduta della Commissione Capigruppo

"Con Francesco Taglieri oggi prima seduta della Commissione Capigruppo a L'Aquila, allargata all'ufficio di Presidenza, che ha fissato la prossima seduta di Consiglio regionale per martedì 23 aprile alle ore 11. Subito dopo si è riunita la "Giunta per le elezioni" che ha preso atto dei consiglieri, primi tra i non eletti, che entreranno in Consiglio in sostituzione di coloro che sono stati nominati Assessori".

Così sui suoi canal social la neo consigliera regionale di Pescara Erika Alessandrini, che poi aggiunge: “Siamo intervenuti, come minoranza, esprimendo l'astensione per uno dei nomi, per permettere il completamento dell'istruttoria dell'esposto all'Anac e alla Corte dei Conti, con cui si è chiesto di valutare la compatibilità del consigliere Quaglieri al ruolo di assessore, e di conseguenza la validità della sua relativa surroga”.