D'Alfonso: "Il territorio di Cepagatti sarà infrastrutturato digitalmente con la fibra ottica"

“Il territorio di Cepagatti sarà infrastrutturato digitalmente con la fibra ottica da vari operatori privati per il 60%, dal Piano BUL per le aree bianche di Open Fiber per il 28% e dal Piano Italia a 1 Giga per il 12%”. Lo ha annunciato sui suoi canali social il parlamentare Dem Luciano D'Alfonso dopo aver parlato con il capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Angelo Borrelli, in risposta a una nota indirizzatagli dallo stesso ex governatore su richiesta del sindaco Gino Cantò e della responsabile del servizio Katia Colalongo. Dunque, tutta l’area comunale sarà coperta dal collegamento veloce.

“Il 6 aprile 2023 - ricorda D'Alfonso - è stata sottoscritta apposita convenzione per la concessione di contributi pubblici per il finanziamento di progetti di investimento per la realizzazione di nuove infrastrutture di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare servizi con capacità di almeno un Gigabit al secondo in download e 200 Megabit al secondo in upload. Il Comune di Cepagatti appartiene al piano Italia 1 Giga - lotto Abruzzo, Molise, Marche e Umbria, finanziato dal PNRR. Era intenzione degli amministratori conoscere le quote di territorio interessate al collegamento veloce e il cronoprogramma dei lavori”.

Ebbene, riferisce D'Alfonso, “il capo del Dipartimento Borrelli si è premurato di farmi sapere che, a partire dal 2025, circa 3.800 utenze saranno interessate dall’intervento di operatori privati. Il Comune risulta anche essere oggetto di due progetti pubblici: il Piano BUL per le aree bianche di Open Fiber - previsto su 760 utenze - con tecnologia radio FWA, attualmente in fase di progettazione; e il Piano Italia a 1 Giga - finanziato dal PNRR e destinato a 800 utenze - che l’operatore Fibercop/Tim prevede di completare entro il primo semestre del 2026”.