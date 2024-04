Comunali, Pastore attacca il centrosinistra: "Appare come un caravanserraglio"

"Il centrosinistra appare come un caravanserraglio, una coalizione di partiti che mostrano scarsa coerenza e idee molto confuse. Mentre il centrodestra ha avviato l'intervento di riqualificazione dell'area di risulta, raggiungendo un risultato storico, il centrosinistra continua a sfornare boutade. Cinque anni fa, candidandosi a sindaco, Carlo Costantini diceva di voler realizzare "un Palarock nell'area di risulta, per trasformare Pescara nella città italiana del rock". Oggi, candidandosi di nuovo a sindaco, smentisce se stesso e mette da parte l'idea del Palarock perché non vuole una "colata di cemento", la stessa che lui aveva ipotizzato nel 2019". Così Massimo Pastore, presidente della commissione lavori pubblici al Comune di Pescara.

“Il centrosinistra che candida Costantini alle elezioni dell'8 e 9 giugno, invece, immaginava nell'area di risulta due edifici residenziali, altri edifici da adibire a commercio e tutti i parcheggi del centro città affidati ai privati con tariffe diurne e notturne, oltre a un parco, e il Movimento 5 stelle, che fa parte della stessa coalizione, aveva in mente di realizzare nell'area di risulta il Palazzo della Regione. Parlo di quel Movimento 5 Stelle a cui apparteneva anche Domenico Pettinari, massimo esponente dei pentastellati in Regione fino a un mese fa, che ora è diventato civico. E anche il Movimento 5 stelle ha cambiato idea”, aggiunge Pastore.

“Insomma - incalza il presidente della commissione lavori pubblici - il centrosinistra ha detto tutto e il contrario di tutto e oggi appare ancora più confuso perché Costantini ha annunciato che, in caso di elezione, strapperà il protocollo d'intesa tra la Regione e il Comune per la realizzazione del Palazzo della Regione. Pensa forse di rapportarsi così alla Regione e al suo presidente su un tema tanto rilevante? Così ritiene, eventualmente, di poter guidare la città?”.

E conclude: “Per ora dal centrosinistra emerge solo una grande confusione mentre il centrodestra ha raggiunto un obiettivo straordinario avviando la bonifica e il progetto di rinascita dell'area di risulta con un parco da 6,5 ettari, la sede pescarese della Regione Abruzzo con un auditorium e una biblioteca al suo interno, parcheggi pubblici e terminal bus. Un obiettivo colto dal sindaco Carlo Masci, d'intesa con la Regione Abruzzo guidata da Marco Marsilio, appena rieletto per il suo secondo mandato, che sta investendo sul nuovo palazzo istituzionale e su tutti i progetti da realizzare a Pescara. Abbiamo in mente un palazzo di altissimo livello, sostenibile oltre che bello, inserito in un progetto che trasformerà radicalmente una delle aree centrali della città, rendendola finalmente attrattiva e piena di verde. Tutti l'hanno detto, noi lo stiamo facendo. Noi abbiamo le idee chiare e la capacità di attuarle”.